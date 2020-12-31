جامعة أسوان: تأجيل امتحانات الترم الأول لما بعد إجازة نصف العام

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، أنه تم تأجيل كافة الامتحانات النظرية والعملية والشفوية للفصل الدراسي "التيرم" الأول، لجميع الفرق الدراسية بالكليات المختلفة، وكذلك الدراسات العليا، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك حرصاً على صحة وسلامة كافة منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم استكمال تدريس المناهج للفرق الدراسية والدراسات العليا، اعتباراً من السبت المقبل الموافق 2 يناير، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، موضحاً أنه سيتم إعلان الخريطة الزمنية للامتحانات لاحقاً، بعد الانتهاء من إجازة نصف العام.