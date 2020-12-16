810 مرشحين يخوضون انتخابات اتحاد طلاب جامعة أسوان

أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، تلقي اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية 56 طعنا وتم قبول 50 طعن وتنازل 67 من المرشحين الذين تقدموا عند فتح باب الترشح والذين بلغ عددهم 927 مرشحا من 19 كلية ومعهد هي، الحقوق، التجارة الآداب، الزراعة، الطب البيطري، والهندسة، وهندسة الطاقة، الألسن، دار العلوم، الآثار، التربية الرياضية، التربية، التربية النوعية، التمريض، مصايد أسماك، خدمة اجتماعية، الط، علوم، ومعهد التمريض، ليصبح إجمالي أعداد الطلاب النهائي الذين سيخوضون الانتخابات 810 طلابا بمختلف الكليات.

وأضاف غلاب أنه يتم متابعة سير العملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والعمل علي تعزيز المشاركة في هذه التجربة التي تمثل أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، وتضعه على أول طريق المشاركة الإيجابية الفعالة في المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة إلي أنه تم إعلان الكشوف النهائية التي ستخوض الانتخابات خلال المرحلة الأولى للانتخابات التي ستجري يوم الأحد المقبل على مستوى فرق النقل بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور غلاب أنه أقيمت اليوم مسابقة الطالب والطالبة المثالية والتي اشترك فيها 34 طالبا وطالبة على مستوي 17 كلية بالجامعة والتي أسفرت نتائجها عن فوز الطالب خالد حسين عبد الرحيم بالمركز الأول كليه الطب البيطري، والمركز الثانى حسمه الطالب أحمد عبد النبي من كليه التربية الرياضية، وفاز بالمركز الثالث الطالب أحمد عوض الله خضري من كلية.

ومن الطالبات، فازت بالمركز الأول الطالبة خديجة سعيد صالح من كلية التربية الرياضية، والمركز الثانى الطالبة إسراء محمد السعدي كلية الحقوق، والمركز الثالث الطالبة مي خالد عبده حسين من كلية الطب، وأشرف على المسابقة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة.