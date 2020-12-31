ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في الإسكندرية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة؛ فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول، بحوزة «عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية - له معلومات جنائية»، وذلك حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون و200 ألف جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.