جامعة الإسكندرية: إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من المصروفات

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الجامعة وافق، اليوم، على إعفاء أبناء شهداء الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمنظومة الصحية بجامعة الإسكندرية من المصروفات الدراسية بالبرامج الخاصة.

وأكد أن كل كلمات الشكر والتقدير تعجز عن وصف ما قدمته الأطقم الطبية لعلاج المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفيات العزل ووقوفهم فى وجه الخطر.

وأوضح أن هذا القرار يأتي تقديراً للتضحيات التي قدمها أباؤهم وأمهاتهم فى القضاء علي فيروس كورونا، ودورهم البطولي الذي قاموا به فى مواجهة هذا الوباء، مشيراً أنهم لازالوا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة الموجة الثانية للفيروس.