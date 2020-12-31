«التعليم» تتيح وسائل متعددة للطلاب لمساعدتهم في الدراسة عن بعد

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب في مختلف المراحل، يستطيعون المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التي تتيحها الوزارة، وذلك ضمن قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، اعتبارا من السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، بعض الوسائل ومنها:

للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي:

لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، وإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة، حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة.

للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

لطلاب الصف الثالث الإعدادي:

القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، بالإضافة إلي وسائل التعلم المتاحة مثل:

منصة ذاكر https://study.ekb.eg من بنك المعرفة المصري.

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg

لطلاب المرحلة الثانوية:

منصة نظام إدارة التعلم https://lms.ekb.eg من بنك المعرفة المصري كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا 2.

ومنصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg

ومنصة ادمودو https://new.edmodo.com/

منصة حصص مصر: https://www.hesas.eg