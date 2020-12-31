صور.. معلومات عن منصة التعليم المصري بعد قرار الاعتماد عليها

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استكمال الدراسة على كافة مستويات التعليم الأساسي والعالي بنظام التعلم عن بعد، وذلك بدءً من يوم السبت 2 يناير المقبل، كما أعلن تأجيل الامتحانات إلى ما بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تلقت موافقة على عدد من الإجراءات تتضمن تعديل الخريطة الزمنية بشكل يسمح باستمرار العام الدراسي، وعدم تعريض كل أعضاء المنظومة التعليمية لأي خطر.

ووفقًا للتعديلات، سيتم استغلال الفترة الحالية في استكمال المحتوى الدراسي من خلال التعلم عن بعد عبر منصة «التعليم الجيد».

وضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، تقوم «الوطن» بجولة داخل المنصة حتى يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاعتماد عليها.

منصة التعليم الجديدة

أُطلقت المنصة في نوفمبر الماضي، لتكون خطًا ارشاديًا للمشاركين في العملية التعليمية، بداية من المدرسين، مرورًا بالطلاب، وحتى أولياء الأمور ، بالإضافة إلي خط ساخن لتقديم الدعم الفني لمن يهمه الأمر من خلال الرقم 19368.

جولة داخل منصة التعليم الجديدة

بمجرد الدخول على الموقع من هنــــا ستجد أن هناك رسالة ترحيب، وفي الجزء التالي، توجد 3 شرائح للاختيار من بينها وهي:

1- أولياء الأمور

2- الطلاب

3- المعلمين

وتبدأ الجولة بالضغط على الفئة التي تنتمي لها، ثم يُطلب منك كتابة الاسم، ثم اختيار المرحلة التعليمية ما بين الابتدائي، والاعدادي، والثانوي.

بعد اختيار المرحلة، سيُطلب منك اختيار السنة الدراسية، وبعد الدخول على السنة الدراسية، ستجد المنصات المتاحة لكل فئة، مثلًا..

المرحلة الابتدائية

- يمكنهم الاعتماد على القنوات التعليمية

- المكتبة الإلكترونية

- منصة إدمودو

- منصة stream

المرحلة الإعدادية

- المكتبة الإلكترونية

- منصة إدمودو

- منصة stream

المرحلة الثانوية

- منصة نظام إدارة التعليم LMS

- القنوات التعليمية

- المكتبة الالكترونية

- منصة إدمودو

وأنشأت الوزارة هذا الموقع لمساعدة الطلاب على المذاكرة بوسائل مختلفة، وتسهيل الوصول للمعلومات لتحقيق أكبر استفادة من عملية التعلم.