قنوات ومنصات وتابلت.. التعليم للطلاب: كملوا السنة.. لغينا الحضور بس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الطلاب سيمكنهم استكمال الصف الدراسي من خلال تعدد المصادر المتاحة، مشيرًا إلى أنه لم يحدث إلغاء للدراسة ولكنه سيتم استكمالها وأن ما يحدث هو إلغاء الحضور.

القنوات التليفزيونية

وأشار شوقي إلى أن طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية لديهم مصادر كثيرة أهمها القنوات التعليمية التي تم افتتاحها في منتصف أكتوبر مثل قناة مدرستنا 1 وتغطي السنوات من الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، وأن هناك وسائل تعليمية أخرى وأن قناة مدرستنا متاحة عن طريق البث الأرضي والقمر الصناعي، وذلك لمن لا يملك الدخول على منصات الإنترنت.

وتابع أن من لديه إمكانية للدخول على الإنترنت سيجد البث المباشر بالتوازي مع مدرستنا ومنصة ذاكر التي يوجد فيها مناهج رقمية ومنصة إدمودو التي سنعتمد عليها في الفترة التي سيجلس فيها الطالب في المنزل بالإضافة لمنصة حصص مصر لطلاب المرحلة الإعدادية والتي يدرس فيها مجموعة من الخبراء، مشددًا على أن الاستثمار في هذه المنصات هو ما يتيح الاستثمار في العام الدراسي.

وأوضح شوقي أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم تابلت وشرائح للدخول على الإنترنت وبالتالي لديهم قناة مدرستنا 2 على التلفزيون بالإضافة لمنصة إدارة التعلم الموجودة على التابلت ومنصة إدمودو والدروس الإلكترونية والبث المباشر، مشددًا على كثرة المصادر التي تمكنهم من استكمال العام الدراسي من المنزل واستكمال التعلم وتغطية المناهج دون محذوفات لأن لديهم ما يسمح بهذا سواء عن طريق الحضور في المدرس أو باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة.

وأشار إلى أن قناة مدرستنا 2 التي تم افتتاحها في النصف الثاني من ديسمبر، مؤكدا أنها موجهة لطلاب المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية لتعرفهم كيفية استخدام مصادر التعلم وكيفية حل الاختبارات بنظام الأسئلة الجديد، مشددًا على أهميتها الكبيرة للطلاب وترددها معلن على موقع الوزارة، مؤكدًا وجود وسائل تعليمية مختلفة وأن ذلك استثمار للدولة منذ 3 سنوات وتم تجميعه في منصة التعليم المصري «اديو هب» والتي يمكنها توجيه الطلاب للتعليم عن بعد، لافتًا إلى أن الطلاب من الصف الأول للثالث وطلاب الحضانة ليس لديهم امتحانات مشددًا على أن تأجيل الامتحانات لتفادي فترة ذروة كورونا، مؤكدًا على أن المطلوب الالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية وعدم النزول للشارع والاكتفاء بالتعليم عن بعد.