وزير التعليم عن موعد امتحانات نصف العام: صعب نحكم على الوضع حاليا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن القرارات التي صدرت اليوم بشأن عدم ذهاب الطلاب للمدارس تنطبق على مدارس التعليم العام والفني والمدارس الحكومية والدولية والخاصة بجميع أنواعها، وكذلك التعليم العالي بكل مستوياته وأنواعه.

وأضاف شوقي، خلال مؤتمر صحفي، أن حضور الطلاب للمدراس سيتوقف من 2 يناير وحتى نهاية إجازة منتصف العام، لكن سيتم استكمال الفصل الدراسي عن طريق اكتمال المحتوى الدراسي عن طريق التعلم عن بعد، والاعتماد على مصادر تعلم موجودة حاليا لم تكن موجودة في شهر مارس الماضي.

وتابع أنه «من المهم أن الولاد يكونوا عارفين يكملوا العام الدارسي بدون محذوفات وفيه مصادر متوفرة هتحقق ده، الفترة اللي جاية من 16 يناير إلى 20 فبراير إجازة نصف العام، وتم الإتاحة للطلاب استخدام مصادر التعليم ونماذج استرشادية، والامتحانات ستأتي بعد إجازة منتصف العام وفقا للوضع، لأننا صعب نحكم على آخر فبراير وأول مارس».