خالد الجندي يدعو لتغليظ العقوبة على المتنمرين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أصحاب الهمم يعيطهم الله نعما مقابل نعم أخرى، فالذين حرموا من نعمة السمع لم يحرموا من نعمة الإيمان، فهؤلاء الأشخاص ميزهم الله بعدم قدرتهم على ارتكاب ذنوب من خلال نعمة السمع فقال الله في كتابه الكريم أن السمع يمكن أن يتم ارتكاب آثام بها لذلك قال في سورة الإسراء و"َلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا".

لا يوجد معاقين إنما أصحاب همم

وأضاف الجندي خلال تقديمه برنامج لعلهم يتفقهون أن كل البشر حرمهم الله من أشياء وأعطاهم أشياء أخرى فالكاملين فقط هم الأنبياء ولا يجب أن نقول على هؤلاء الأشخاص معاقين أو معوقين لأن المعوقين بالفعل هم الأشخاص الذين يعرفون الله ولا يؤمنون به.

عقوبة أغلظ وتضامن مع أصحاب الهمم

وأوضح الجندي أن مواد القانون تعاقب المتنمر والذي يسخر من الآخرين وتحدث بخطاب عنصري بعقوبة تصل إلى سنتين سجن أو 20 ألف جنيه غرامة، لافتا إلى أنه يريد تغليظ هذه العقبوة لأن التنمر يهدد استقرار المجتمع مبينا أنه يرفض الغرامة لأنها تعني هشتمك بفلوس.

ودعا أهل القانون إلى تغليظ العقوبة بعد تعرض ابنة الفنانة يسرا اللوزي إلى التنمر والأمر أحدث ضجة واسعة، لافتا إلى أنه يتضامن معها ويبشر الأشخاص الذين هم أصحاب الهمم أن أول شيء سيسمعه الشخص صاحب الهمم هو صوت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.