خالد الجندي: سماع الموسيقى جائز

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يرى أن الموسيقى حلال وجائزة وعبادة أيضا، مضيفا أنه لا يمكن أن تلقى شيخا يقول ما تهواه تماما، فمن الممكن أن تجد شيخا تحبه وتقتنع بما يقوله، ولكن له فتويين أو ثلاثة أنت لست موافقا عليهم، مشددا أنه يجب أن نتوقف على تقديس الشيوخ والدعاة، قائلا «الشيخ شخص مش مقدس، وكل إنسان له ما له وعليه ما عليه، فالله سبحانه وتعالى يقول (لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ)، وإحنا أحيانا بنقع في الغلطة دي، ونتخذ بعض الشيوخ أربابا من دون الله، ونعتبر الشيخ كلامه مقدس ومنزل من السماء، وأن الشيخ فلان لا يأتيه الباطل».

الناس لو مبتحبيش شيخ بتقول عليه منافق

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة اليوم، من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، فلو اختلف شيخان سويا بأحد المسائل الفقهية، وأنا أحب أحدهم وأميل إليه، أتطاول على الثاني وأهاجمه وأسبه وأكفره، لافتا: «وأطلعه منافق وطبال وأي حاجة سيئة، عشان أنا بحب الشيخ الثاني»، وهنا بنقع في اتخاذ بعض الشيوخ أربابا من دون الله.

الموسيقى حلال ولا حرام؟

وعن سؤال حول كون الموسيقى حلال أو حرام، أوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك رأيان في تلك الإشكالية، أحدهم يؤكد أن الموسيقى حرام لدرجة أنها تُعد كبيرة من الكبائر، وفي رأي ثاني يقول إنها حلال وجائزة ومباحة وعبادة أيضا، وهنا أنا أبلغتك بالرأيين وبأدلة كل الرأي، ولكن رأيي الشخصي أنها جائزة، وليس معنى ذلك أن تلتزم برأيي لو كنت ترى أنها حرام فهذا أمر يخصك، ولكن لا تنكر عليا رأيي.

الاختلاف والاتفاق

وأردف لأنه لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المتفق عليه، فطالما المسألة مختلف عليها، لاتفرض على الآخر رأيك الفقهي، وتخبره أن رأيه حرام، مستطردا «وتقولي قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم، لأني أنا كمان هرد عليك بقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم».

وأشار إلى أنه إذا كانوا يروا أن ترك الموسيقى من باب الورع واتقاء الشبهات، فأنا أرى تلك المسألة من باب ترك النعم التي من الله بها علينا.