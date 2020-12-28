خالد الجندي لـ«الوطن» لا يوجد حد للردة في الإسلام

بهاشتاجات «تقبلوا الاختلاف - حاربوا الزيادة السكانية»، أعرب النائب محمود بدر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، عن رأيه في عده أمور ترتبط بالدين الإسلامي وأعاد نشرها على صفحته الرسمية، حيث تحدث عن عدم اقتناعه ببعض الأمور التي ترتبط بالدين الإسلامي، مثل «حد الردة، وحد الرجم، وتباهي الرسول بأمته طالما ليس بهم عالما يفيد البشرية وساهم في تطورها»، كما أبدى أنّه غير مقتنع بمقولة «العيل بييجي برزقه»، وهو ما قابله العديد من المتابعين برفض طريقته، والموافقة على ما جاء في منشوره.

«الجندي» العلماء اختلفوا على حد الردة

وقال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حد الردة يعد قضية خلافية بين العلماء وأن هناك علماء بالإسلام قالوا إنه لا يوجد ما يسمى بحد الردة وهناك من قال إنه قائم موضحا أنه لا يرى حد الردة في الإسلام لقوله تعال «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر».

الجندي: الإسلام لا يباهي بالفشلة والأصفار

أما عن حد الرجم، قال «الجندي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه موجود وثابت بالسنة الصحيحة المطهرة عن النبي.

وتابع «الجندي»، أن دون الحديث عن أشخاص معينة، فبشكل عام الإسلام لا يباهي بالأصفار والفاشلين والمتصعبين وتجار الأديان، كما لا يباهي إلا بمن يعطي البشرية خدمة من الخدمات التي تحتاجها البشرية.

تدوينة محمود بدر

ودوّن بدر منشورا ألحقه بـ«كوميكس» لشخصية «هجرس»، الذي أدى دوره الفنان محمد سلام في مسلسل «الكبير أوي»، كأسلوب للسخرية، جاء فيه: «أيوا يا سيدي أنا مقتنع إن مفيش حد ردة في الإسلام، ومقتنع كمان إن مفيش حد للرجم، وخد دي بقي، أنا مش مقتنع إن العيل بييجي برزقه، وإن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش هيباهي الأمم بعلي علوكة وأشرف كخة، وطول ما أنتم مفيش فيكم عالم أفاد البشرية وساهم في تطورها، تبقوا تعروا متشرفوش».