العليا للفيروسات: تأجيل الامتحانات قرار حكيم وجاء في وقته

قالت وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات، قرار حكيم وفي وقته، في ظل أن مصر بدأت في الوصول إلى ذروة موجة كورونا الثانية، لأنه وفقًا للأعداد الحسابية أن أعداد الإصابات ستصل إلى 140 ألف، وفي الوقت الحالي إجمالي الإصابات 136 ألف، فإن مصر اقتربت بشكل واضح في الوقت الحالي من الذورة من موجة كورونا، ولذلك جاء ذلك القرار في محله وفي توقيت حكيم جدًا.

من المنتظر أن تقل أعداد الإصابات في مصر

وأضافت «أنور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن أنه إذا تم مقارنة مصر بالدول المجاورة والشرق الأوسط أو معدل الإصابات يهبط بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات، وهو ما تأمله خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: «أتمنى بالطبع وإحنا داخلين سنة جديدة أن الأعداد تقل وأن ربنا يزيل الوباء عن مصر وعن العالم كله».

الصحة تكشف عن حالات كورونا في مصر الأخيرة

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن عدد إصابات كورونا في مصر أمس الأربعاء، والذي جاء كبيرًا حيث سجل وزارة الصحة أمس تم تسجيل 1411 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، وظهرت نتيجة مسحتها إيجابية إلى جانب تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في مصر 136644، بينما يصل عدد الحالات التي تُوفيت من الفيروس إلى 7576 حالة وفاة حتى الآن

كما كشفت وزارة الصحة والسكان عن خروج 411 متعافي أمس الأربعاء بعد أن تعافى بشكل كامل من أزمة فيروس كورونا، ليصل إجمالي أعداد المتعافين من فيروس كورونا في مصر منذ بداية الجائحة وحتى تلك اللحظة 111451 تم شفاؤها.