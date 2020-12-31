مدير الكلية البحرية الأسبق: الفرقاطة الجديدة منظومة متكاملة متطورة

قال اللواء بحري أحمد الصادق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن القوات البحرية ستحافظ على المهام المكلفة بها بعد استلام الفرقاطة التي هي من النوع الثقيل، وأن مداها يصل لـ6 آلاف ميل بحري، وتعد من أكبر الفرقاطات المستخدمة في القوات البحرية وهي قادرة على الوصول إلى المياه الزرقاء، لافتاً إلى أن هذه الفرقاطة تُعد من أحدث نظم القتال البحرية في الوقت الحاضر.

تطوير القوات البحرية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على فضائية إكسترا نيوز: «يجب أن نشكر القيادة السياسية وقادة البحرية ووزير الدفاع الذين حرصوا على تحديث القطاع البحري في مصر وهذا شيء يدعو للفخر والاعتزاز».

وأشار إلى أنه تم تأهيل الأطقم العاملة عليها خلال زمن قياسي استطاعت الأطقم التدرب على السلاح والإبحار فيها رغم الظروف التي نمر بها من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

منظومة كاملة متكاملة

وتابع: هذه الفرقاطة الأولى باتفاق بين مصر وإيطاليا وفرنسا اللتين صنعتا الفرقاطة وهذا يحدث الثقة بين مصر والدول الأوروبية.

وأشار إلى أننا نمتلك قدرة قتالة حديثة لتحمي الثروات والمنشآت وتساعد في القوات البحرية في تنفيذ مهامها الخاصة بحماية الممر العالمي قناة السويس وحماية المياه الاقتصادية والإقليمية والتسليح الجامد ده للحفاظ على مقدرات مصر فالصراعات حول المنطقة والتحديات كبيرة.

وشدد على أن الفرقاطة قادرة على تنفيذ جميع المهام الموكلة به وقادرة على مكافحة الغواصات فهي منظومة كاملة شاملة.