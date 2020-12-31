خبيرة أبراج: هجرة للخارج لمواليد برج العذراء في 2021

قالت إيمان عبدالرحمن، خبيرة الأبراج، إن العام الجديد 2021 بالنسبة لبرج الميزان سيكون عام النجاحات المهنية والسفر، موضحة: «هي هتفتح على الربيع ومش هتقفل تاني، وهيبقى خلاص العالم كله اتعلم يعني إية نبقى مع بعض، ويعني إية لو حد اتأثر العالم كله هيتأثر، وبشوف إن ربنا ربّى الكون كله، وفعّل آية أَنَا رَبّكُمْ الْأَعْلَى وبرج الميزان هيكون عنده سفر، والنصيحة اللي أقولهم عليها إن الصبر مهم جدًا طوال العام».

سفر ومنصب مهم لمواليد برج الميزان

وأضافت «عبدالرحمن»، في لقاء مع برنامج «3 ستات»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه سلوى محمد علي، وإيمان يوسف، وسالي حماد: «هيتولوا منصب مهم، وهيكون ليهم نفوذ، وسلطة، وعندهم سفرات كتيرة، وبداية مرحلة جديدة عندهم، وهيكون عندهم فرص مهنية كبيرة، وفيه رحلة سفر هتغير حياتهم».

فرص جيدة لبرج العذراء

أما بالنسبة لمواليد برج العذراء، فأشارت إلى أن هذه السنة سيكون لديهم استقرار أسري، وحياة عائلية سعيدة، وتحقيق نجاحات كبيرة، وفتح الكثير من الأبواب المغلقة لأنهو في العام المنقضي حاولوا في كثير من الأشياء ولكن لم يوفقوا».

التفاؤل بالعام الجديد

وشددت على أهمية التفاؤل في العام الجديد وحتى إذا لم يحقق الإنسان كل أمنياته في هذا العام فإنه سوف يحقق ولو جزء منها، وهذا أمر جيد، والله يعطي كل شيء في الوقت المناسب، وحسب إمكانيات الشخص نفسه، وعلى سبيل المثال فإن بعض الأشخاص يتمنون وظائف معينة ولكن الله يعلم جيدا أنهم لن يتحملوا هذه الوظائف وقدراتهم أقل منها، ولذلك يعطيها لهم في وقت تكون قدراتهم تتحمل هذه الوظيفة.

الهجرة إلى الخارج

ولفتت إلى أن مواليد برج العذراء سوف يسافرون، وبعضهم سوف يهاجر للخارج، وسيبدأون في التفكير بطريقة أكثر ليونة، موضحة أن شخصيات مواليد برج العذراء تتسم بالشدة، وهم أفضل من يكونوا مديرين أعمال لأن صرامتهم في العمل تجعله يسير بشكل جيد.