كيف نحمي الأطفال من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا؟

حالة من الهلع أصابت المواطنين مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتحذيرات بأن الفئة العمرية التي يستهدفها الفيروس في الموجة الثانية الأطفال الأمر الذي جعل التساؤلات حول كيفية اصابة الأطفال بالفيروس.

وقال الدكتورأحمد البليدي، أستاذ أمراض الأطفال، إن فيروس كورونا ينتقل للأطفال عن طريق الرذاذ التنفسي بطريق مباشر أو غير مباشر، الطريقة المباشرة عن طريق نفس أو كحة المريض، أما الطريقة الغير مباشرة فهي الأسطح سواء المكتب أو التليفون ومن خلال يد الطفل ينقلها لنفسه عن طريق الأنف أو الفم أو العين.

الموجة الثانية أسوأ

وأضاف لـ«الوطن»، أن الموجة الثانية للفيروس هي أسوأ في الإنتشار ولكن لا نستطيع أن نقول إن حدة الفيروس قلت، ولا ترحم أي فئة.

وعن كيفية حماية الأطفال من التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا، أكد البليدي أن ارتداء الكمامات عنصر قوي للحفاظ على الأطفال من الإصابة بالفيروس ولكن يجب الانتباه إلى أن الأطفال من عمر يوم لـ5 أيام لا يجب أن ترتدي الكمامة لأنها يمكن أن تكون مصدرا للعدوي.

وتابع: الأطفال فيما فوق 12 عاما لابد من معاملتهم كالكبار، ويجب التزامهم بالإجراءات الاحترازية سواء ارتداء الكمامات وغسيل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية و الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن متر بين كل طفل وآخر.