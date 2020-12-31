الزراعة: 8 مليار جنيه تمويل المحاصيل الزراعية وكارت الفلاح بـ12 محافظة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكلفة دعم الدولة للفلاحين والمزارعين خلال عام 2020 وذلك لدعم تمويل برنامج التنمية الزراعية والذي تراوح ما بين 400 لـ 800 مليون جنيه، بينما وصل إجمالي القروض المقدمة لهم لتمويل المحاصيل الزراعية والخضر والفاكهة نحو 8 مليار جنيه.

فيما أشار التقرير إلى ان إجمالي ما تم اعتماده في شكل قروض ميسرة لصغار المزارعين والمنتجين خلال العام 2020، نحو 717.9 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المديريات بوزارة الزراعة أنه تم تنفيذ منظومة كارت الفلاح بـ 12 محافظة وهي «الغربية- بورسعيد- أسيوط- سوهاج- البحيرة- الشرقية- القليوبية- المنوفية- الجيزة- الفيوم- الأقصر- الدقهلية»، كما تسليم 950.9 ألف كارت بها.

ولفت إلى انه تم طباعة 365 ألف كارت مزدوج الشريحة، ليتحول من كارت حيازة فقط إلى كارت مدفوعات يقدم خدمات "ميزة"، وذلك من بين 5.6 مليون حيازة مسجلة على مستوى الجمهورية منذ بدء المشروع، بنسبة 97.5%، في حين تم ميكنة 23 مديرية زراعة بقطاعاتها و300 إدارة زراعية.

موضحا أن منظومة كارت الفلاح الذكي تعد إحدى المنظومات الجديدة لحماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، موضحا أن المنظومة تُسهل الحصول على الحصص المقررة من كافة مستلزمات الإنتاج والوقود، بالإضافة إلى إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الإلكترونية.

وتابع أنه يمكن للمزارعين الحصول على معاش أو تأمين صحي بموجب الكارت، فضلاً عن تيسير صرف أو سداد أي مستحقات مالية أو قروض عليهم.

وعن طريق كارت الفلاح يمكن للمزارع الحصول على الأسمدة المدعمة عن طريق كارت الفلاح كذلك مستلزمات الإنتاج الأخرى من تقاوي ومبيدات من الجمعية الزراعية.