أستاذ اقتصاد: «بريكست» يساهم في زيادة تصدير المنتجات المصرية

قال الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» سوف يؤدي إلى المزيد من اتفاقيات التعاون بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة في المجال الزراعي، ما يتيح تصدير أكبر للمنتجات الزراعية المصرية إلى إنجلترا، مشيرا إلى أن هذا ما تريده بريطانيا من اتفاق حرية التجارة مع مصر خلال الفترة الماضية، وتعتبر أن هذا يفتح أفريقيا التي سيطرت عليها الصين من ناحية الاقتصاد والاستثمار.

فرصة للاستثمار

وأضاف «قلاوون»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، الخميس، أن بريطانيا لها فرصة في الدخول في بعض الاستثمارات التي تبرع فيها، الأمر الذي يحقق فائدة للطرفين، ولذلك فإن «بريكست» يعتبر مشكلة للاتحاد الأوروبي ولكنه يحقق المزيد من الاستثمارات بين بريطانيا ومصر، والنخبة المصرفية المصرية تفهم هذا الأمر جيدا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات سوف تتوسع مثل المعادن، والنفط والغاز، والمناجم، وغيرها من المجالات التي تفتح الباب لتوسيع التعاون بين البلدين.

تأثير تغيير الإدارة الأمريكية

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة لندن، أن خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من السلطة، وهو الحليف الرئيس لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أدى إلى تسارع الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وحتى الصين التي تنافس الولايات المتحدة في الاقتصاد فإنها تضع مسألة تغيير الإدارة الأمريكية في حسبانها، وهذا الأمر تتبعه بريطانيا، وجونسون نفسه طرد عددا من المتطرفين من بعض المناسب لكي يقول للاتحاد الأوروبي إنه لا يعاديهم.

وأوضح أن الاتفاق بين الطرفين أخذ وقتا أكثر من اللازم، وأسقط حكومتين، والاتفاق سوف يؤثر على العديد من السلع والبضائع مثل صناعة السيارات والسلع الزراعية، ولكن المعاملات المالية لا يوجد بها أي مشكلة، إلا أن قطاع الجامعات سوف يتأثر بشكل كبير.