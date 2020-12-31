بيومي فؤاد: مش بيعدي أسبوع إلا لما باكل على عربية فول

قال الفنان بيومي فؤاد، إنه من محافظة قنا، ولكنه وبالرغم من ذلك لم يظهر في أي من الأعمال الفنية التي بها اللهجة الصعيدية، كما أنه يأمل في الظهور بمسلسل درامي كالذي ظهر فيه الفنان الكبير يحيى الفخراني بـ«شيخ العرب همام».

فؤاد: لا أظهر في الأعمال الفنية لحاجة إلى الأموال ولكن لعشق عملي

وأضاف «بيومي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلاميين لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، أنه لم يظهر في كثير من الأعمال لحاجته إلى المادة أو تعويض ما فاته من سنوات لم يكن مشهورا فيها، ولكن يأتي ذلك لحبه الكثير لعمله كما أنه يأمل في الظهور على مختلف العمال الدرامية والمضحكة ومختلف الأعمال: «الممثلين العظام في مصر كثير، ولكن إزاي يكونوا بنفس الجودة في مختلف الأعمال اللي بيظهروا فيها».

فؤاد: بحب أكل البيت ولكن بشتاق لأكل الدليفري

وأوضح أنه ومع نهاية كل عام وخلال فترة دراسته كان يقوم وأصدقائه بالذهاب إلى المسرح أو في وسط البلد: «كان يوم رأس السنة وسهرنا في الجامعة ولمينا من بعضينا وجبنا هامبورجر، وبحب أكل البيت ولكن بشتاق لأكل الدليفري خصوصا يوم رأس السنة».

فؤاد: أحب المأكولات الحارة

وأكد أنه يحب المأكولات الحارة وليست العادية وخاصة في مأكولات الكبدة والكشري وأغلب الأطعمة: «مش بيعدي أسبوع إلا لما بروح عن عربية فول في المهندسين، وأول حاجة بشتقلها أول ما أنزل مصر هي الفول على العربية وبضرب 6 أرغفة، ولو الأكل مش حراق مش هاكله، وأنا مش مسموح ليا أدخل المطبخ علشان بوقع السكر والنمل بيتلم، ومليش في الطبيخ خالص، وأمي كانت مدلعانا الراجل راجل والست ست وكانت معديه سي السيد، الراجل طالما مكتوب في بطاقته راجل يتخدم».

وأشار إلى أنه وخلال فترة الإغلاق التي طالت الجميع بسبب فيروس كورونا زاد وزنه 25 كيلو جرام عن وزنه الرئيسي، وكافة الأطباء نصحوه بالتخسيس حتى لا تزيد مشكلاته الصحية: «بخاف أدخل أي مستشفى أو لأي دكتور بره مصر، بخاف يحصلي حاجة وأنا بره بلدي، وعندي مطعم ومش بديره، والحالة إني أقعد في مكان بتاعي أو مأجرة واستضيف فيه ناس بحبه».