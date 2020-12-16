بيومي فؤاد يفاجئ جمهوره ليلة رأس السنة بـ«هابي نيو يير بالعربي»

يستعد مشروع «كايرو شو»، لإطلاق المسرحية الكوميدية «هابي نيو يير بالعربي»، ضمن احتفالات «كارنفال كايرو شو»؛ للاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، ومن المقرر عرضها يوم 31 ديسمبر الجاري على مسرح «كايرو شو» التجمع الخامس.

والمسرحية تدور في إطار كوميدي تشويقي، تعرض من خلالها كل الأحداث عام 2020، وتستعد لاستقبال عام جديد.

ولأول مرة يتزامن مع العرض المسرحي «ليلة رأس السنة» كرنڤال غنائي يشارك فيه مجموعة من نجوم الغناء، العرض المسرحي والكرنڤال الغنائي سيكونان على مسرح كايرو شو «الماركيه» بالتجمع الخامس.

«هابي نيو يير بالعربي» بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي، سامية طرابلسي، دانا حلبي.

ومن ناحية أخرى نفى الفنان بيومي فؤاد، الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عقب عودته من مدينة شرم الشيخ، بعد مشاركته في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقال فؤاد، لـ«الوطن»: أنا بخير، وخلال الساعات الماضية، أجريت مسحة للاطمئنان على صحتي، وجاءت النتيجة سلبية، وأشكر كل من سأل عني.

كان الفنان بيومي فؤاد، قال إنه سيتحدى كل أصدقائه الزملكاوية، في برنامجه الجديد الذي سيقدمه عبر قناة النادي الأهلي.

وأضاف فؤاد، لـ«الوطن»، أن البرنامج الجديد سيبدأ عرضه من الشهر المقبل، عبارة عن حلقة كل يوم جمعة، وسيستضيف فيها عددا كبيرا من الفنانين الزملكاوية.

وبدأ بيومي تصوير فيلم «الشنطة» والمقرر عرضه خلال إجازة منتصف العام، وينتمي لنوعية أفلام «الأكشن الكوميدي»، وسيتم تصوير الأحداث بين القاهرة ودبي.

«الشنطة» من إنتاج شركة «سبوت 2000» لصفوت غطاس، وشركة «X.O» الإماراتية، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، والذي يلعب دور البطولة بجانب بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبدالعظيم والطفلة بيزي، مع ظهور خاص للنجم محمد لطفي، ومن إخراج أحمد البدري.