«الكلور» سلاح أهالي «السالمية» للحماية: «رشينا كل البيوت»

بعد ساعات قليلة من انتشار خبر إصابة أحد المواطنين بفيروس كورونا بقرية السالمية بمحافظة كفر الشيخ، فى مايو الماضى، قرر المواطنون حينها تعقيم شوارع القرية بالكلور المخلوط بالماء فى محاولة لمحاصرة الفيروس الذى لم يكن يعرف طريقاً لتلك القرية من قبل، ليأتى شهر مايو وتسجل «السالمية» أولى الإصابات، ومن هنا قرر شباب القرية التجمع من أجل حماية أنفسهم وذويهم.

خرج الشباب حينها بعد أن جمعهم حمدى البندى، 53 عاماً، موظف، وأحد أبناء القرية، من خلال منشور على «فيس بوك»، يدعو فيه الشباب إلى ضرورة التكاتف لمواجهة الفيروس، وبالفعل كان له ما أراد وتمكن من الوصول إلى عدد من الشباب الذين تحمسوا للفكرة ورحبوا بها.

«البندى»: بدأت بدعوة على «الفيس بوك» بضرورة التكاتف لمواجهة الفيروس

يقول «البندى» إنه فكر فى تنظيف وتعقيم شوارع القرية مع بعض شبابها من أجل حماية الأهالى من العدوى: «كنت خايف على نفسى وعلى أهل بلدى، بدأت الدعوات للتجمع وتطوع أحد أبناء القرية بموتور رش مبيدات زراعية، تزيد سعته على 600 لتر، جبنا 20 لتر كلور مركز على 600 لتر مياه من الترعة، بدأنا نرش فى كل مكان فى القرية، وأول حاجة طهّرناها كانت محطة القطار».

تجول «حمدى» والشباب داخل القرية ممسكين بموتور مياه لرش الحوائط والشوارع والمنازل: «رشينا كل بيوت القرية والناس كانت مبسوطة جداً بالمبادرة دى».