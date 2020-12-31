عاجل.. 4 قرارات مهمة جديدة من «التعليم»

حصلت «الوطن»، على نسخة من القرارات التي خاطب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بشأن موقف الموظفين والمعلمين بالمدارس، بعد ما أعلنه مجلس الوزراء اليوم، بشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية، بنظام التعليم عن بعد، اعتبارا من السبت المقبل، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وتأجيل كل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام الدراسي.

وتسري تلك القرارات، بحسب مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 2 يناير 2021، حتى 20 فبراير 2021.

العمل من المنزل

يصرح لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً أو غيرها.

أصحاب الأمراض المزمنة

تشتمل تلك الإجراءات على منح الموظف المصاب بأي من الأمراض المزمنة وفقاً لما هو مثبت بملفه الوظيفي إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يمنح الموظف المصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة.

المخالط لمصاب بمرض معدٍ

ويمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدٍ إجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.

الحامل والراعية للطفل

تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعي طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية.