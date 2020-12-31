تأكيدا لـ«الوطن».. وزير التعليم: إلغاء مجموعات التقوية بالمدارس

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات من المواطنين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن استمرار مجموعات التقوية للطلاب في المدارس في الفترة المقبلة.

وسأل أحد المواطنين الوزير قائلاً: «هل المجموعات مستمرة في المدارس يا فندم؟»، ليرد الوزير: «لا يا أفندم.. كل تجمعات الطلاب ممنوعة من 2 يناير حتى انتهاء إجازة منتصف العام».

كانت مصادر أكدت لـ«الوطن»، منذ قليل، إلغاء مجموعات التقوية للطلاب.