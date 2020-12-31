"السيسي" يهنئ الشعب بالعام الجديد: صفحة جديدة في العمل والتحدي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بحلول عام جديد 2021 من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت صفحة الرئيس منشورًا جاء فيه: «أھنئ الشعب المصري والأمة العربیة بمناسبة حلول العام المیلادي الجدید، الذي نبدأ فيه صفحة جدیدة من صفحات العمل والبناء والتحدي، وإنني أنتھز ھذه المناسبة وأدعو الله عز وجل أن یكون ھذا العام حافلًا بالخیر والعطاء، والمزید من السداد والتوفیق لكل ید تضع حجرًا لبناء المستقبل، وكل عین ساھرة على حمایة أمن الوطن».

وأتم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالته: «كل عام وأنتم بخير».