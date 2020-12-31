تعرف على دوبلير عمرو دياب فى إعلان ألبوم «يا أنا يا لأ» .. (صور)

فاجأ النجم عمرو دياب الجميع خلال طرح إعلان ألبومه الجديد «يا أنا يا لأ» مع إحدى شركات المياه الغازية الذى طرح منذ قليل، عبر القنوات التليفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب، بتواجد شاب دوبلير له جسد دوره فى مراحل حياته المختلفة.

حسام مصطفى

دوبلير «عمرو» فى الإعلان هو شاب شبيه له يدعى حسام مصطفى ويبلغ من العمر 30 عاماً فهو من مواليد 1989، هذه ليست المرة الأولى التى يجسد فيها دور الهضبة وهو صغير حيث سبق أن جسد دوره فى إعلان «جمع حبايبك» الذى عرض عام 2019.

وقدم «مصطفى» خلال إعلان عمرو دياب الجديد مشاهده المختلفة فى عدد من الكليبات القديمة مثل «حبيبي يا نور العين، تملي معاك، أنا عايش، حبيبي يا مالك قلبي، ليلي نهاري» بالإضافة إلى سيشن بوستر ألبوم «كمل كلامك».

"مصطفى": حققت حلمي

وكشف حسام مصطفى أن عمرو دياب حضر التصوير وقام بالتقاط صور تذكارية معه، مؤكدًا أنه حتى الآن لا يصدق أنه قابل نجمه المحبوب، مشيرًا إلى أنه حينما شارك فى إعلان جمع حبايبك لم ينجح فى التصوير معه.

وأشار «مصطفى» إلى أن اللقطة الأخيرة فى الإعلان حقيقية وليست مركبة حيث إنه كان جالسا رفقة عمرو دياب أثناء التصوير.

يذكر أن عمرو دياب اقتنص لقب أكثر فنان استماعاً في العالم العربي على تطبيق «Spotify»، لاسيما بعد أغنيات الألبوم التي بدأ ينشرها تباعًا، منها «يا دلعو» كلمات تركي آل الشيخ، وألحان سهم، و«من العشم» كلمات تركي آل الشيخ، وألحان تامر عاشور، و«أنا معاك» كلمات خالد تاج الدين، وألحان خالد عز، و«فاكرني يا حب» كلمات صابر كمال، وألحان وليد سعد، و«بتهزر» كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور.

كما أن "دياب" كان قد تصدر موقع تويتر بعد ساعات من طرح أغنية «شكرًا» من ألبومه الجديد.