عمرو دياب يختم 2020 بنجاح ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء» على أنغامي

احتفل الفنان عمرو دياب بنجاح ألبومه الجديد «يا أنا يا لاء» في ختام عام 2020، حيث توج ألبومه بأغنية «شكرًا» التي تودّع الحزن وتستقبل البهجة، فمنذ إصداره أغنية «الجوّ جميل» وهو يشوّق جمهوره إلى مزيدٍ من الأغاني الجميلة، وقد بلغ التشويق ذروته خلال الأيام العشرة الأخيرة مع إصداره أغنية جديدة كل يومين أو ثلاثة تقريبًا، ليكتمل الألبوم أخيرًا مع أغنية «شكرًا».

تفرّدت أنغامي بمحتوى ألبوم «الهضبة» في تعاونٍ حصريّ أحد الشبكات الهاتفية المحمولة، ولم تقتصر الحماسة للألبوم الجديد على مصر، إذ استطاع مستخدمو أنغامي في كل أنحاء الدول العربيّة الاستماع إليه حصريًا على التطبيق الموسيقي الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الألبوم الذي أنتجته شركة «ناي» يضمّ 12 أغنية

1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: محمد يحيى).

2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: خالد عز).

3- شكراً (كلمات: تامر حسين- ألحان: عزيز الشافعي).

4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين- ألحان: إسلام زكي).

5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر- ألحان: عزيز الشافعي).

6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد- ألحان: شريف الغندور).

7- فاكرني يا حب (كلمات: صابر كمال- ألحان:وليد سعد).

8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين- ألحان: خالد عز).

9- يا دلعو (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: سهم).

10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ- ألحان: تامر عاشور).

11- محسود.

12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي- ألحان: محمد يحيى).

تنوّعت أغاني الألبوم بين الجوّ الرومانسي الحالم والإيقاع الراقص الذي أضفى بعض الفرح إلى يوميات المستمعين.

ألبوم «يا أنا يا لاء» المتوفّر حصريًا على تطبيق «أنغامي» من خلال هذا الرابط https://play.anghami.com/album/1015776995

بدأ يحصد أرقام استماعاتٍ مرتفعة، ليلحق بالإصدارَين الصيفيّين لعمرو دياب "أماكن السهر" و"أهي أهي" ويكلّل سنة "الهضبة" بنجاحٍ جديد.