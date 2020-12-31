آسر ياسين: والدتي ظهرت معي في عملين من قبل.. «بتدوس معايا في أي حاجة»

قال الفنان آسر ياسين، إن والدته مثلت من قبل، وظهرت معه في فيلم «فرش وغطا»، في دور بسيط لسيدة كانت تركب ميكروباص، وظهرت أيضا معه بصوتها في مسلسل «نمرة اتنين» بصوتها فقط، وكانت سعيدة جدًا بتواجدها في المرتين، وترغب في الوقت الحالي في الحصول على أدوار جديدة، وتشترط أن تعمل مع أشخاص معينين في الوقت الحالي، متابعًا: «بتدوس معايا في أي حاجة».

وأضاف «ياسين»، خلال استضافته في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أن والدته تحب مشاركته الكثير من الأمور سواء في التمثيل أو في ورش أخرى، وذهبت معه في ورش أخرى للنحت، وكانت مسلية بشكل كبير، وأحبها الكثير من الطاقم الموجود هناك.

استفدت كثيرًا من مسلسل 100 وش

وتابع أن مسلسل 100 وش استفاد منه كثيرًا خلال الفترة الماضية في التعرف على أشخاص كثيرين منهم الفنان مصطفى درويش الذي قابله للمرة الاولى في المسلسل، ولكنه كسب شخصية مميزة، وصديق قوي ومميز لا يستطيع أن يخسره في الوقت الحالي، فضلا عن تواجد المخرجة كاملة أبو ذكري على رأس العمل أعطى ثقل كبير للعمل بجانب تواجد كافة النجوم منهم نيللي كريم.

وأردف أنه أعاد التعاون من جديد مع الفنانة نيللي كريم بعدما مثل معها في فيلم «إحنا اتقابلنا قبل كده»، وكان تعاون رائع، وحتى الآن سعيد بهذا المسلسل، ويلقى ردود أفعال هذا المسلسل في كل مكان حتى الآن، مضيفا: «بروح بنزينة أو أي مكان ألاقي العامل مثلا يقولي ما تقولي واحدة هاي شوجر، وحاجات من هذا القبيل وببقى مبسوط جدًا بردود الأفعال دي، والحمد لله النجاح ده للطاقم كله مش أسر بس».