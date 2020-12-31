سلبية تحليل كورونا لأحمد جمال بعد إصابة والدته

علمت «الوطن» من مصادر مقربة من المطرب أحمد جمال سلبية تحليل «كورونا» الذي أجراه بعد إصابة والدته بالفيروس.

وقد أعلن في 29 ديسمبر المطرب أحمد جمال عبر تويتر إصابة والدته بفيروس كورونا وكتب جمال: «رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها.. إيجابي كورونا».

وانهالت عليه الدعوات لها بالشفاء العاجل من عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وبعدها وجه "جمال" الشكر لكل من دعا لوالدته حيث كتب عبر تويتر: «شكرا ليكو على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم أي مكروه».

أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "النهاية" التي تعد الأغنية الخامسة من ألبوم أحمد جمال الجديد، وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها، وهي من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.

وكان «جمال» من أكثر الفنانين دعمًا للجمهور وحثهم على ارتداء الكمامة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، نوفمبر الماضي صورة له بالكمامة ونصح الجمهور بارتدائها. وكتب جمال "في عيد ميلاد كورونا بفكركوا بلبس الكمامة، زي امبارح عدت سنة على اكتشاف أول حالة".

وعلق «جمال» مؤخرًا على قرار منع أغاني المهرجانات خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، قائلا: «لا يوجد شىء اسمه تستطيع أن تمنع أغاني المهرجانات، نحن الآن في عالم مفتوح، وبنتكلم عن فكرة المنع وبعد كده طرق المنع، لكن السؤال هنا هل أنا أمنع لأن المهرجان مُضر مثلًا أو بياخد الأجيال اللي جاية في حتة معينة؟، ولكن هل لما المهرجان يتمنع الأجيال مش هتلف وراه علشان تسمعه؟».