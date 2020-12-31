مي عمر تتصدر التريند في دول عربية بمسلسل «لؤلؤ»

تصدرت الفنانة مي عمر التريند بأولي بطولتها المطلقة في مسلسل «لؤلؤ»، والذي يُعرض حاليًا عبر عدد من المنصات الإلكترونية والقنوات التلفزيونية، وذلك في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسعودية والإمارات والكويت والعراق.

بدأت أحداث الحلقات بتذكر «لؤلؤ» التي تجسد دورها مي عمر مشاهد أثناء وجودها بغرفة عمليات، والتي نقلت إليها بعد محاولة قتلها، واسترجعت مشوارها منذ أن كانت طفلة تعيش في فقر شديد مع والدتها سلوى عثمان ووالدها حمدي هيكل.

وتذكرت حالة أسرتها، حيث عمل والديها في تجارة الحرام، وأجبر والدها والدتها على الجلوس مع الزبائن، لتسليتهم مقابل المال، وظهرت جدة لؤلؤ – أحلام الجريتلي – التي كشفت أن السبب وراء تسمية «سنية» باسم «لؤلؤ» هو حنيتها وقلبها الطيب.

وخلال الاحداث تعرضت والدة «لؤلؤ» للسجن، بسبب اتهامها بمقتل أحد الزبائن عن طريق زوجها حمدي هيكل، الذي شهد عليها زورًا أنها سيدة خائنة، ما دفع القاضي لأن يحكم عليها بالسجن المؤبد، واضطرت جدة «لؤلؤ» لوضعها في ملجأ لعدم قدرتها على رعايتها.

وقبل عرض المسلسل شوقت مي عمر جمهورها للمسلسل، فنشرت عبر «إنستجرام» في أكتوبر الماضي صورًا من كواليس مسلسلها الجديد، وعلقت قائلة «وحشتوني جدًا.. بس مشغولة في تصوير مشروعي الجديد (لؤلؤ)، مسلسل صعب وجديد محتاج تركيز وتحضيرات كتير، الوصول للحلم بيحتاج تعب ومجهود وتركيز وشغل كتير بس بوعدكم بعمل ممتع مليان مفاجات.. انتظروا لؤلؤ».

مسلسل «لؤلؤ» تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبد الناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.