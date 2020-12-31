حجر منزلي لمدير مستشفى الفيوم العام بعد تأكيد إصابته بكورونا

أكدت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية في محافظة الفيوم إصابة مدير مستشفى الفيوم العام، الدكتور محمد عبد الله، بفيروس كورونا، وقال أحد المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، مساء اليوم الخميس، إن مدير المستشفى العام يخضع حالياً لإجراءات الحجر الصحي في منزله.

ولفت المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى انّ مدير مستشفى الفيوم العام يخضع للعزل المنزلي، بناءً على رغبته، خاصةً وأن حالته مستقرة، ويحصل على العلاج اللازم طبقاً لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة والسكان، وأضاف أنّه من المقرر أن يعود مدير المستشفى إلى عمله عقب تمام شفائه من الإصابة بالفيروس المستجد.

جاء الكشف عن إصابة الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، بفيروس كورونا، بعد قليل من الإعلان عن إصابة الدكتورة أميمة عباس، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالفيروس المستجد، قبل عدة ساعات، ودخولها في العزل المنزلي.

وأوضح المصدر أنّ الإصابات تتزايد وتتصاعد بشكل كبير خلال الفترة الحالية، معرباً عن توقعه أن تواصل ارتفاعها طوال فترة الشتاء، خصوصاً في شهر يناير، بسبب برودة الجو، فضلاً عن تحور الفيروس وظهور سلالات جديدة منه، كما أنّ أعراض الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية للجائحة، تختلف كثيراً عن الموجة الأولى.

وطالب المصدر أهالي محافظة الفيوم بأخذ الحيطة والحذر، من أجل منع تفشي الفيروس، مُشدداً على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، سواء كانت طبية أو من القماش، والحفاظ على غسل اليدين بالماء والصابون جيداً وبصورة مستمرة، وتجنب الجلوس في مجموعات كبيرة، ومراعاة التباعد الاجتماعي اللازم.

وأشار المصدر إلى أنّه من المتوقع أن تبدأ الحالات بالانحسار الفترة المقبلة، بعد قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، بتأجيل امتحانات التيرم الأول، واستكمال الدراسة إلكترونياً من المنازل، ومد فترة إجازة نصف العام إلى شهر، بدلاً من 15 يوماً، خاصةً وأنّ الإصابات في الآونة الأخيرة تضمنت عدداً من التلاميذ، وانتقلت منهم العدوى إلى المدرسين، نظراً لعدم ظهور أعراض الإصابة على غالبية الأطفال، مثلما حدث في مدرسة "الحامولي"، التابعة لمركز يوسف الصديق، حيث انتشر الفيروس بين التلاميذ وانتقل إلى عدد من المدرسين.