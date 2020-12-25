«الخارجية» تنعى لاشين إبراهيم: مثال في خدمة الوطن

نعت وزارة الخارجية ببالغ الحزن وعميق الأسى المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقص، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي وافته المنية منذ قليل.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها، «إذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكري ونائب وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأعضاء الهيئات القضائية الموقرة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

رحم الله الفقيد الذي كان مثالاً يُحتذى به في العمل الوطني المخلص وقامة قضائية مشهود لها، أسهم خلال رئاسته للجنة العليا للانتخابات في خدمة الوطن عبر تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع بالعديد من الاستحقاقات الدستورية والانتخابية خير ممارسة خلال السنوات الأخيرة، إنّا لله وإنّا إليه راجعون».