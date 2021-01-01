محمد عدوية: بقول لأبويا يا أستاذ... واكتشف صوتي بالصدفة

قال المطرب محمد عدوية، أن والده الفنان أحمد عدوية، اكتشف موهبته في الغناء بالصدفة أثناء ارتدائه الملابس والاستعداد للنزول لإحياء حفلة، فسمعه وهو يدندن بصوت منخفض لأحد المواويل، وشعر بالخوف عندما قال له والده أن يكرر ما غناه مرة أخرى ليتأكد من جودة صوته.

وأضاف «عدوية» الابن، خلال استضافته في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي، الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، «كنت بغني وهو لابس رايح شغل قالي أنت بتغني بالطريقة دي، وقالي أنت هتغني حلو ياض وإحنا صعايدة وبنكلم كده في البيت، وقالي غني تاني، وعرف ساعتها إني بحب المزيكا وغنيت ساعتها موال تقول كلماته عطشان وأنا البر دي عمي وخالي وأفوت على بحركم ولا حد يملالي، أبويا قالي إيه اللي أنت بتقوله ده، قولتله إيه يا أستاذ؟ أنا بقول لأبويا يا أستاذ، عامل موال غربي في شريطي الجديد والموال ده شئ إرتجالي، وهو صعب لأنه المغني بيستخدم مواويل كتير وفي ناس محترفة عني بمراحل وأنا اتعلمت الموال من أبويا المواويل وفي سنة 2006 عملت موال على مزيكا هاوس وكانت فكرة جديدة وعملت موال في ألبومي الأول».

أحمد عدوية عن فيروس كورونا: أنا مخليها على الله

فيما قال الفنان الشعبي أحمد عدوية، عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، «أنا مخليها على الله»، وتابع: «محمد ابني بيغني حلو ربنا يحميه وهو ابني ونور عينيا، سبته يغني براحته ولو كان فيه عيب مكنتش هخليه يغني، أنا أول مرة غنيت فيها كان سنة 1969، وكانت بعنوان بلبل طار في الهوا»، وغنى أغنية بعنوان «على فين» موضحا أنه لحنها أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.