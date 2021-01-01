هاني شاكر: ليس لدي مانع في غناء مهرجان شعبي ولكن بشكل مختلف

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه مستعد لعمل أغاني مهرجانات وليس لديه أي مشكلة نهائيُا مع تلك الأغاني، وأزمته ليست في الأغاني أو الموسيقى، ولكن أزمته في الكلمات التي يضعها مغنيو المهرجانات في أغانيهم، لافتًا إلى أنه ليس لديه أي مانع ومن الممكن أن يغني مهرجانات ولكن لن تكون بنفس شكل الأغاني الحالية، وبشكل مختلف، وبكلمات محترمة ومتزنة.

مشكلتي مع الأغاني الشعبي في الكلمات

وأضاف «شاكر»، خلال استضافته في برنامج «ليلة الخميس»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه ليس لديه أي مشكلة مع أغاني المهرجانات مثلما يتخيل البعض ولكن مشكلته مع الكلمات التي يضعونها تحت مسمى «ده أكل عيش»، «مفيش حاجة اسمها ده أكل عيش، بعض المغنيين يطلع يقولك سيبنا ناكل عيش، الأغاني مش أكل عيش، ده فن ومسؤولية عليكم وعلينا، لازم الكلمات المهمة جدًا مش أي كلام تتحط ويظهر للناس».

وتابع: «أغاني المهرجانات اسمها أغاني شعبي، ومعروف من زمان أن الفن الشعبي هو القريب من الشعب، وفيه فنانين كتير بيغنوا شعبي ومفيش حد عمل كلمات زي دي اتقالت قبل كده، منهم محمود الليثي، وبوسي، وعبد الباسط حمودة كل دول مغنيين شعبي، والناس بتحبهم جدًا بس فيه مسؤولية في الكلمات، مش واحد يطلع يقول أشرب خمور وحشيش، مينفعش الناس تشوف واحد بيقول خمور وحشيش، الأطفال في المدارس مينفعش يقولوا أشرب خمور وحشيش لازم يكون فيه مسؤولية كبيرة خلال وضع الكلمات».

هاني شاكر: ممكن أغني شعبي بطريقة تانية

وواصل: «أنا هغني مهرجان شعبي بالتأكيد هيكون بشكل ولون مختلف بس معنديش أي مانع من الفكرة نفسها، وده اللي حابب أوصله للجميع، أنا مش ضد المهرجانات».