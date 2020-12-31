محمد عدوية: تشرفت بالعمل مع عمرو دياب وعاوز أبقى زي الشاب خالد

قال الفنان محمد عدوية، إن عام 2020 كان ابتلاء من الله وتحملنا فيها لكي نكمل مبينا أن لم يتعلم الطبخ أثناء فترة الحظر لأن والده الفنان أحمد عدوية يطبخ ممبار ومكرونة، وأنه نفذ مجموعة من الألحان وخزنها لكي يصدرها في العام الجديد مبينا أن مبيعات الكاسيت قلت ولم يعد هناك موسم محدد بعينه لإصدار الألبومات موضحا أنه يغني منذ 19 عاما، لافتا إلى أنه كان يحب غناء المووايل وموسيقى الهيب هوب والروك وكان حريص في كل ألبوم على إصدار اغاني من هذه النوعية.

عاوز أبقى زي الشاب خالد في عالميته

وأضاف «عدوية» خلال استضافته في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى الأرضية ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني بديلا عن الإعلامي وائل الإبراشي الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، «بحاول أخلي الأجانب يسمعوا المزيكا المصرية مش بس نعمل دويتوهات مع أجانب، عاوز أبقى زي الشاب خالد عالمي والشاب مامي دول عالميين بجد وبابا شجعني على كده إن أنا مركز أكتر على الموسيقى الشرقي وقالي أنا لما طلعت الناس هاجمتني وكملت لأن الموسيقى اختلاف والناس هاجمتني زي بابا أول ما طلعت وقالوليلي السكة دي مش هتكسبكم بس الحمدلله كملت ونجحت».

لحنت لعمرو دياب عام 2006

وتابع : «لحنت لعمرو دياب سنة 2006 وهو فنان مختلف ومجتهد جدا وهو مثلي الأعلي بعد أبويا وعنده جديد ومبيحبش يقلد حد ومؤسسة في حد ذاته، واللحن كان عند نادر حمدي وسمع اللحن عجبه وعملتله تنازلات باللحن ونزل الأغنية سنجل مش في ألبوم وأنا أتشرف أن الأغنية نزلت وكان اسمها أنا دلوقتي أنا ممكن أقول لأشخاص مش عاوز اتعامل معاكم في الشغل لو هيخدوا لحني وهيبظوا وأنا صوتي هيبقى أحلى، ابني أحمد أهلاوي وبيحب المزيكا زي وبيغني السح دح إمبو بتاعت جدو وودنه حلو هو طالعلي، لو ابني بيحب الشغلانة ويطلع فنان ومصمم وحاببها يطلع أنا مش ديكتاتور، الثقافة الصح يطلع اللي هو عاوزه بس أحذره».