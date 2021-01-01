روبي: «أحلى حاجة في 2020 إني ارتبطت بالبيت شوية»

قالت الفنانة روبي، إنها بقيت في المنزل خلال عام 2020، وشاهدت الكثير من الأفلام، موضحة: «ارتبطت بالبيت، وقعدة البيت جميلة، واقتربت كثيرا من ابنتي، وهي طيبة ومجاملة وتحب الرسم والأغاني وودنها مظبوطة، وبترقص بالية».

روبي وابنتها في 2020

وأضافت «روبي» في حلقة خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة، من برنامج «صاحبة السعادة» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الفنانة إسعاد يونس، الخميس، أنها لا تستطيع تحديد المجال الذي ستحبه ابنتها (طيبة) بعدما تكبر.

وأوضحت: «معنديش أي خلفية هي لما تكبر هتبقى إزاي.. ومن الأشياء الجيدة في 2020 أني نقلت ابنتي لمدرسة جديدة، وأني قعدت في البيت وكنت بدخل المطبخ، وبعمل سلاطات».

هذا، وحلت الفنانة روبي ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، حيث تحدثت عن حياتها الشخصية، والفنية، وأدت العديد من الأغاني الخاصة بها.

عام صعب وقاس على كل الدول

ويحتفل العالم كله بانقضاء العام الميلادي 2020 والذي كان صعبا وقاسيا على جميع دول العالم، حيث وقعت به العديد من الأحداث الصعبة وعلى رأسها انتشار وباء فيروس كورونا وتسلله إلى غالبية دول العالم، ليصيب أكثر من 80 مليون شخص، ويقتل أكثر من مليون و750 ألف شخص في جميع أنحاء العالم لتكون الولايات المتحدة، والبرازيل والهند أكثر الدول تضررا.

احتفالية كبرى في مصر

واحتفالا بالعام الجديد، نظمت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية العديد من الفعاليات لإسعاد المصريين في ظل منع التجمعات والاحتفالات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، حيث أقامت أكبر عروض نارية في منتصف الليل، على كوبري تحيا مصر، إضافة إلى استضافة العديد من نجوم الفن والغناء في برامجها عبر منصاتها الإعلامية المختلفة، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين الذين يمكثون في منازلهم.