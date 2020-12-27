روبي وبهاء سلطان وويجز نجوم «المتحدة» في «صاحبة السعادة»

قررت المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي الاحتفال لليلة رأس السنة بعمل سهرة خاصة على قناة dmc تقدمها صاحبة السعادة الاعلامية إسعاد يونس.

وتستضيف الإعلامية الكبيرة النجوم روبي وبهاء سلطان وويجز ومن جانبه قال المهندس حسام صالح أن السهرة تشهد وجود ثلاثة من مطربين يشكلون اذواق مختلفة حرصا على تلبية كافة رغبات السادة المشاهدين.

ولأن سهرات رأس السنة في كل عام تشهد متابعة واهتمام كبيرا من المشاهدين طلب الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة بضرورة أن تحظى كل قناة بطابع يميزها بحيث تضمن الشركة محتوى ترفيهي يصل لجميع الفئات والأعمار.