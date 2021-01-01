ساومها على لايف إباحي.. قصة ابتزاز طالبة بنشر صورها العارية عبر فيسبوك

اتصالات عشوائية متكررة نشأت عنها علاقة صداقة بين طالبة جامعية وشاب كلاهما في العقد الثاني من العمر، واستمرت الاتصالات حتى تمكن الشاب من اختلاس صور عارية خاصة من على هاتف الفتاة، كانت تلك الصور خاصة للفتاة داخل غرفة نومها بل كانت عارية بشكل تام.

الشاب كشف عن وجهه القبيح

ألمح الشاب عن نيته السيئة وبيَّت النية على الانتقام من الفتاة وابتزازها فطلب منها أن تدخل معه لايف إباحي بالصوت والصورة وعندما رفضت كشف الشاب نيته السيئة فقام بفبركة وتركيب صور لها على مقاطع إباحية ثم ساومها على إقامة علاقة محرمة معها.

قررت الطالبة أن تتخلص من الضغوط التي مارسها الشاب عليها بزعم أنه تستر عليها وهدد بإرسال صورها العارية إلى والدها وأسرتها وجيرانها، الطالبة تجردت من الخوف وأخبرت أسرتها ثم توجهت إلى قسم شرطة العمرانية وحررت محضرا بالواقعة واتهمت الشاب بابتزازها وإجبارها على إقامة معه.

المباحث ضبطت المتهم

ألقت المباحث القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وبعدها بعد أشهر صدر قرار النيابة بإحالة المتهم «إ ع. إ»، 23 عاما، لمحكمة الجنايات، على ذمة القضية رقم 6222 لسنة 2020 جنايات العمرانية، التي ثبت من تحقيقات النيابة أن استغل صداقته بالطالبة وحاول استثمار الصور العارية في إجبار الفتاة علاقة جنسية.

التحريات: تهديد الفتاة كان في مطلع شهر مايو الماضي

أكدت تحريات المباحث أن المتهم في مطلع شهر مايو 2020، هدد المجنى عليها «ماهينور. ح» 21 عاما، طالبة، بإفشاء صورها الخاصة، وقالت المجني عليها إن المتهم باستخدام حساب خاص بالمجنى عليها على الشبكة المعلوماتية «واتس آب»، بهدف ارتكاب جريمته، وتعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن نقل بجهاز من الأجهزة صورة المجنى عليها، وتعمد إزعاجها ومضايقتها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات بالفتاة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهم استخدم خطا «رقم محدد» على تطبيق واتساب ثم قام بمراسلته لها على حسابها، وأشارت إلى تضمن تلك الرسائل تهديد وابتزاز لها جنسيا وذلك بأن حصل على صور خاصة بها وهي عارية وهددها بنشر تلك الصور وإجبارها على تصوير مقاطع جنسية خصيصا له نظير امتناعه عن إفشاء سرها وخاصة صورها العارية التي أرسلتها إليه.