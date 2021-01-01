خريطة افتتاحات وزارة الأوقاف اليوم: 11 مسجدا في 3 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف عن خارطة افتتاح المساجد في مصر، اليوم الجمعة، على مستوي الجمهورية، في إطار خدمة بيوت الرحمن مبنى ومعنى، وتتضمن 11 مسجدا في 3 محافظات، هي الفيوم والبحيرة وأسوان، وبذلك يكون إجمالي ما افتتح من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 667 مسجدا.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الرسمي خارطة المساجد التي ستفتتح اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- مديرية أوقاف الفيوم

1. مسجد أبو بكر الصديق، الكعابي القديمة بسنورس.

2. مسجد الرحمن، سنوفر، مركز جنوب.

3. مسجد مكاوي قطون بأطسا.

4. مسجد الحاجة زين بأبو حجاب، سنورس.

5. مسجد الفتح بقحافة، بندر الفيوم.

6. مسجد المدينة المنورة، المدينة الصناعية، طامية.

7. مسجد النور بادوار رفائيل، طامية.

8. مسجد الفاروق، طامية.

9. مسجد عرفات بترسا، سنورس.

- مديرية أوقاف أسوان

10. مسجد الإمام البخاري بأسوان، مركز ادفو، الكرنك.

- مديرية أوقاف البحيرة

11. المسجد الكبير بزاوية نعيم قرية جواد حسني أبو حمص.

في 2020 .. إحلال وتجديد 1023 مسجدا وفرش أكثر من 1200

يذكر أن وزارة الأوقاف حققت العديد من الإنجازات خلال عام 2020 في مجال عمارة المساجد على مستوى إحلالها وتجديدها وفرشها وصيانتها وترميمها، بواقع 1023 مسجدا.

وفرشت الوزارة في عام 2020، أكثر من 1200 مسجد، بكمية فرش بلغت نحو 380 ألف مترا مربعا، في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

ومنذ عام 2014 وحتي اليوم، حققت الوزارة رقم كبير في ملف عمارة المساجد؛ إذ وصل إجمالي ما صرف على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد أكثر من 6 مليارات جنيه في 6 سنوات، كما تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 3203 مساجد.