حرائق وحادث طعن وتهديد بوجود قنبلة في الساعات الأولى من 2021

بدأ العالم منذ ساعات قليلة أول أيام العام الجديد، ولكن البداية لم تكن مبشرة في عدد من الدول؛ إذ شهدت عددا من الحوادث، ما بين حرائق وانفجارات، وحوادث طعن، فضلا عن تهديد بوجود قنبلة في مطار نيوزيلندا.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن حادث طعن في وسط المدينة، بعد دقائق من بداية العام الجديد، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى فور وقوع الحادث، وقال المتحدث باسم خدمة الإسعاف: «عانى رجلان من عدة طعنات، بينما أصيبت سيدة في الرأس»، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وألقى رجال الشرطة القبض على سيدة، وأعلنت هيئة الشرطة في وستمنستر منح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «تمت الموافقة منح الشرطة صلاحيات القسم 60، من الساعة 01:17 حتى 06:00، وذلك بسبب حادث طعن وقع في طريق إدجوير».

بينما أخلت سلطات مدينة جيسبورن شمال شرقي نيوزيلندا، مطار المدينة، بعد تلقيها تهديد بوجود قنبلة، وأغلق المطار، وعدم السماح لأحد بدخول المبني أو موقف السيارات، وافترش الركاب الطرقات المحيطة بالمطار، ولم يعثر على أي قنبلة، لتعيد السلطات فتح المطار أمام المسافرين، بعد تأخير عدد من الرحالات، وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

واندلعت النيران في سيارة متنقلة أثناء الاحتفال برأس السنة في مدينة رايسفايك الهولندية؛ إذ أقدم بعض الأشخاص على إشعال النيران فيها، ما أدى إلى انفجار قوارير غاز بالسيارة، وإصابة عددا من الأشخاص المتواجدين بجانبها، ونقلوا إلى المستشفى، بينما تولى رجال الإطفاء إخماد الحريق.

وفي العاصمة الألمانية برلين، اندلعت عشرات الحرائق بسبب محاولة المواطنين إطلاق الألعاب النارية من منازلهم احتفالا بالعام الجديد.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين، إنها تلقت بلاغات عن اندلاع 18 حريقا، بعد 6 دقائق فقط من بداية العام، لتتلقى مزيد من البلاغات في الساعات التالية.