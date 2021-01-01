الأقصر تسجل أول حالتي وفاة بكورونا في العام الجديد

سجلت محافظة الأقصر، الخميس، حالتي وفاة من مصابي فيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالعديسات خلال 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر بمديرية الصحة بالأقصر، إن مستشفى العزل شهد وفاة مريضين بعد تأخر حالتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، وهما «أحمد.م» 62 عامًا، مركز البياضية، و«عبدالجواد.ع» 60 عاما، من البندر.

وقال الدكتور أحمد أبو العطا، مدير إدارة الأمراض المعدية، إن فرق التقصي توجهت لمناطق المنشأة ونجع الطويل بمركز ومدينة الأقصر، ومنطقة عزبة الخزان والحلة بمركز ومدينة إسنا، ومنطقة الحسينات بمركز ومدينة الطود، كما توجهت فرق الترصد إلى منطقة المساكن الشعبية بالطود لمتابعة إحدى العائلات السودانية المقيمة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن العمل مستمر لرصد حالات المخالطين بالمناطق المختلفة يوميا وفق حالات الإصابة والمكتشفة بالتتابع وأماكن انتشارها.

يذكر أن وزارة الصحة خصصت عددا من المستشفيات لاستقبال حالات الاشتباه بكورونا منها مستشفى الأقصر العام ومستشفى الحميات ومستشفى العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة.