العناني: قريبا.. بوابة إلكترونية للحج المصري للمحافظة على حقوق الحجاج

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفترة المقبلة ستشهد تدشين البوابة الإلكترونية المصرية للحج والتى سيشارك بها وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعى وهى الـ 3 جهات التى تنظم حصة مصر من تأشيرات الحج.

وأضاف العناني، لـ«الوطن»، أن هناك اجتماعات تعقد حاليا داخل وزارة العدل بين الجهات الـ 3 لمناقشة قانون إنشاء البوابة، موضحا أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك البوابة هو الحفاظ على مصالح الحاج المصري والقضاء على كل المشكلات التى تواجهه كل عام أثناء تأدية المناسك من خلال وجود بوابة تضم الجهات المصرية المنظمة للحج تنسق مع الجانب السعودى حول آليات تنفيذ كامل حصة مصر من تأشيرات الحج.

احتفاظ كل الجهات المنظمة بتأشيراتها من خلال البوابة

وأشار «العنانى» إلى أن وزارات السياحة التى تنظم الحج السياحى والداخلية التى تنظم حج القرعة والتضامن الاجتماعى التى تنظم حج الجمعيات الأهلية ستحتفظ كل منها خلال البوابة بنفس أعداد التأشيرات التى منحتها الدولة إياها من حصة مصرمن الحج، موضحا أن البوابة ستساعد على تجويد الخدمات المقدمة للحاج وتحافظ على حقوقه.

المصل شرط أساسي لأداء «الحج»

ومن جهته قال باسل السيسى، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن فكرة إنشاء البوابة الإلكترونية للحج المصرى على غرار بوابة العمرة المصرية ستسهم فى القضاء على كافة المشاكل التى تواجه الحاج المصرى كمشاكل التأشيرات الفردية ومشكلات الافتراش، موضحا أنه يجب أن تشمل البوابة كافة تأشيرات الحج الصادرة لمصر سواء كانت رسمية أو مجاملة، بحيث يتم تنظيمها جميعا عبر البوابة.

وعن إمكانية إقامة موسم الحج هذا العام فى ظل أزمة كورونا، توقع باسل السيسي أن يكون هناك حج هذا العام وبنفس الآليات التى كانت عام 2019 مع اشتراط أن يكون كافة المسافرين للحج حاصلين على الأمصال المضادة لفيروس كورونا.

يشار إلى أن الحصة الرسمية لمصر من تأشيرات الحج يتم تقسيمها بين الجهات الـ 3 المنظمة بحيث تتحصل السياحة على 36 ألف تأشيرة والداخلية على 22 ألف تأشيرة والتضامن الاجتماعى على 12 ألف تأشيرة.