شركات السياحة: الحكومة قد تصدر قرارها حول «العمرة» في فبراير

قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إن رؤية تنظيم رحلات العمرة للمصريين من عدمها ستكون أكثر وضوحا للجهات المصرية خلال شهر فبرايرالمقبل بعد أن يظهر بشكل جلي حدود الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا: «هناك صعوبة حاليا في اتخاذ قرار بسفر مواطنين لأداء العمرة في ظل الارتفاع الكبير في الإصابات داخل مصر وعالميا».

وأضاف لـ«الوطن» أن الحكومة عبر اللجنة الوزارية لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هي الجهة التي ستصدر القرار الخاص بالعمرة وفقا للمعلومات والإحصاءات التي تمتلكها حول فيروس كورونا، موضحا أنه يقدر رغبة عموم الشركات السياحية والذي هو أحد أعضائها في بدء موسم العمرة في أقرب وقت إلا أن الوضع الحالي لفيروس كورونا يتطلب مزيدا من الصبر.

السعودية لن تصدر ضوابط جديدة للعمرة خلال يناير

وأشار باسل السيسي إلى أن السعودية لن تصدر أي ضوابط جديدة للعمرة خلال شهر يناير المقبل حيث إن الضوابط التي أعلنتها بداية الموسم ستستمر حتى نهايته، لافتا إلى أن الجميع ينتظر قيام السلطات السعودية بمنح عدد من الاستثناءات للمصريين في اشتراطات العمرة خاصة المتعلقة بسن المعتمرين حيث حددت الضوابط أقصى سن لأداء العمرة بـ 50 سنة، فضلا عن ضرورة إلغاء فترة الـ 3 أيام العزل الصحي الذي يقضيهم المعتمر بأحد الفنادق فور وصوله للمملكة العربية السعودية.

«بوابة الحج» ستحل مشاكل الحجاج المصريين

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن اتجاه الحكومة لإنشاء بوابة للحج على غرار بوابة العمرة، تشارك بها الجهات المنظمة للحج وهي وزارات السياحة والآثار التي تنظم الحج السياحي ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ووزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية وتشتمل على كافة تأشيرات الحج الصادرة من أي جهة لمصريين، سيسهم في القضاء على كافة المشاكل التي يتعرض لها الحجاج المصريين خاصة ظاهرة الافتراش ويحميهم من التعرض للنصب.