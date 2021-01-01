بدء تحصيل فواتير كهرباء شهر يناير اليوم

يبدأ محصلو جميع فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 اليوم، على مستوى محافظات الجمهورية في تحصيل قيمة فواتير استهلاك الكهرباء لشهر يناير الجاري بعد الانتهاء من طباعتها بمراكز الإصدار التابعة للشركات واستبعاد القراءات الشاذة منها لاستخراج فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين.

ووفرت شركات توزيع الكهرباء 8 طرق للتحصيل الإليكتروني لفواتير الاستهلاك من خلال استخدام كود السداد الإليكتروني الموجود على إيصال الاستهلاك.

8 طرق لسداد الفواتير

- من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر www.eehc.gov.eg لجميع فواتير شركات التوزيع «استعلام – دفع فواتير».

- وجود 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهي «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير «البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإمارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK» عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال «App Store - Play Store».

- عن طريق مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على «App Store -Play Store».

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول «App Store -Play Store» و10آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- ويمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول «خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net» لتقديم الخدمات لكل العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

- كما يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة www.digital.gov.eg على بوابة التحول الرقمي «إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة».

1000 مركز بالشركات لشحن عدادات مسبقة الدفع

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء «أكثر من 1000 مركز شحن».

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي «مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».