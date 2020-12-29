لو فاتورتك عالية.. 6 خطوات لخفض استهلاك الكهرباء للمدفأة والتكييف

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المواطن يمكنه، من خلال القيام بخطوات بسيطة، أن يخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بمنزله، بدون أن يؤثر ذلك على نمط الاستهلاك، خاصة مع تطبيق الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك منذ شهر أغسطس الماضي.

وقدم الجهاز 6 نصائح تساعد على خفض استهلاك تكييف الهواء والمدفأة الكهربائية للكهرباء خلال فصل الشتا ء، وهى كالآتي:

أولا: تشغيل التكييف لتسخين الهواء:

- تأكد من نظافة فلتر الهواء داخل التكييف.

- تأكد من إحكام غلق النوافذ والأبواب.

- أغلق النوافذ قبل تشغيل التكييف على وضع التسخين قبل تشغيله بـ15 دقيقة.

- ضبط التكييف على درجة 24 يقلل من استهلاك الكهرباء.

ثانيا: المدفأة الكهربائية:

- يُنصح بضبط الدفاية على درجة حرارة متوسطة، حفاظا على سلامة المواطنين أولا، وكذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.

- تأكد من غلق جميع النوافذ والأبواب لضمان عدم تسرب الهواء الساخن.

* وينصح الجهاز باتباع هذه الخطوات للحماية من مخاطر المدفأة:

- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- لا تضع المدفأة على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بينها وبين المفروشات عن متر على الأقل.

- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

- يُراعى فصل التيار الكهربائي عن المدفأة عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.