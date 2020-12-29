متحدث الكهرباء: مشروع محطة الضبعة النووية سيرفع من جودة التصنيع المحلي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، إن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، يعد جزءًا من ضمن ما يسمى بـ «مزيج الطاقة»، حيث كانت قد وضعت الدولة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة، بعدما كنا نعتمد على مصدر طاقة وحيد، متمثل في الوقود التقليدي، وبالتي حرصت الدولة على وضع خطة للاستفادة من مصادر الطاقة الأخرى، كالطاقة المتجددة والاستخدامات السليمة للطاقة النووية، خاصة أن من ضمن الاشتراطات الموضوعة بين الجانبين المصري والروسي، مشاركة التصنيع المحلي في عمليات الإنشاء الخاصة بمحطة الضبعة، وهذا ما سيساعد أيضا في رفع جودة التصنيع المحلي لأعلى مستوى.

الجانب المصري يشارك في عمليات الإنشاء بنسبة 30%

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم الإثنين من برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «extra news»، أن محطة الضبعة النووية ورغم أنها أول محطة للجانب المصري، إلا أن المشاركة في عمليات إنشائها بنسبة تصل إلى 30 %، وهذه نسبة كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر الفنية المصرية التي تم تدريبها، وآخرين سيتم تدريبهم على الجزء الفني الخاص بالمحطة النووية وتشغيلها، وتوطين هذه الخبرات في مصر، فكل هذه فؤائد تعود على مصر من هذا المشروع.

قطعنا شوطا ليس بالقليل في عمليات الإنشاء

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنهم نجحوا في الفترة الأخيرة في قطع شوط ليس بالقليل بهذا المشروع، حيث حصلوا على إذونات قبول الموقع واعتماد تقييم الأثر البيئي، وهناك بعض الإجراءت التي نعمل عليها لاستكمال إذن الإنشاء، المسؤول عن التصريح بوضع الخرسانات والإنشاءات الخاصة بموقع المحطة.

السور الشبكي

وتابع «وبخلاف السور الخرساني الخارجي، هناك السور الشبكي يحيط موقع المحطة الداخلي بالأربع مفاعلات والمحطة نفسها، وهذا تم الانتهاء منه، بالإضافة إلى المرافق من كهرباء ومياه تم أيضا الانتهاء من توصيلها»، موضحا أنه جاري العمل الآن على استكمال الجزء الخاص بميناء المحطة، الذي سيستقبل كل المعدات الخاصة بالمشروع.

الاستراحات السكنية للعمال والخبراء تم الانتهاء منها

واستطرد «الجزء الخاص بالاستراحات السكنية، المعدة لاستقبال العاملين والخبراء، تم الانتهاء منها كذلك»، مؤكدا أنه بالرغم من تحديات وباء كورونا المستجد والتي تسببت في بعض الصعوبات، ولكن حتى الآن يسير المشروع بشكل جيد.