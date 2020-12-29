«الكهرباء»: العدادات مسبوقة الدفع ليست عقابا للمواطنين «دي توفير ليهم»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية للوزارة، وهناك خطة من أجل استبدال العدادات التقليدية إلى عدادات حديثة مسبوقة الدفع، موضحًا أن العدادات مسبوقة الدفع، ليست عقابا للمواطنين، وبها مزايا عديدة جدًا، فيتمكن كل مواطن من متابعة استهلاكه بنفسه والتحكم فيه.

التحول من عداد تقليدي لآخر مسبوق الدفع يوفر الكثير على المستخدم

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة كبيرة من المواطنين نجحوا في ضبط استخدامهم من شحن العداد مسبوق الدفع، فالذين تحولوا من العداد التقليدي لمسبوقة الدفع، وفروا الكثير والفيصل استهلاك المواطن.

حجم المديونات على المواطنين والهيئات لـ«الكهرباء» يقدر بمليارات الجنيهات

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن حجم المديونيات على المواطنين والهيئات والمؤسسات كبيرة، وتقدر بمليارات الجنيهات، كما أن متأخرات المواطنين أحد المشكلات التي تواجههم ويهمهم حق الدولة والمشترك، كما أن رفع العداد التقليدي، لا يتم إلا بعد توجيه انذارات للمواطنين.

مستشار بمحكمة حوادث القاهرة السابق يكشف عقوبة المتهم أحمد بسام زكي

كما استعرض البرنامج الحكم بمعاقبة المتهم أحمد بسام زكي بالحبس 3 سنوات في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف المستشار أحمد عبد الرحمن، المستشار بمحكمة حوادث القاهرة السابق، أن الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاقتصادية ولكنه قيد التنفيذ، فالمتهم سيتم عرضه على ذمة ذات القضية التي صدره ضده الحكم فيها أّمام المحكمة الاقتصادية.

المتهم يواجه اتهام هتك عرض واساءة استخدام مواقع التواصل

وأوضح عبد الرحمن، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن عقوبة جرائم وسائل التواصل وفق قانون الاتصالات هو جنحة والعقوبة بها تكن الحبس والعقوبة من 24 ساعة إلى 3 سنوات، فالغرامة قد تصل إلى 5 مليون جنيه في هذه الجرائم، والنائب العام له الحق في الفصل بشكاوي وسائل التواصل الاجتماعي"، مفيدا بأن المتهم يواجه اتهام بجريمتين هتك عرض واساءة استخدام التواصل الاجتماعي.