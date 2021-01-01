جامع تستعرض تنظيم معرض تكنولوجيا تحويل المركبات للطاقة النظيفة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اجتماعا موسعا – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم محافظ البنك المركزي ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة إيجاس، حيث تناول الاجتماع الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وقالت نيفين جامع، إن المعرض يتضمن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضا.

نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي

وأضافت أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة ويتضمن المعرض أيضاً جناحا خاصا للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات إتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.

وأوضحت جامع أن الجهات التي ستشارك بالمعرض تتضمن وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية والبترول والإنتاج الحربي إلى جانب البنك المركزي وعدد من والبنوك التجارية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع.

البنك المركزي: حريصون على دعم المبادرة

ومن جانبه أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، حرص البنك على دعم هذه المبادرة القومية وذلك من خلال إتاحة تمويل بفائدة ميسرة لمن يرغب في شراء سيارة تعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب دعم عملية إنشاء محطات الغاز الجديدة، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة الجديدة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم التنسيق مع البنوك للمشاركة في هذه المبادرة وإتاحة التمويل اللازم.

وبدورها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الترويج لهذا المعرض على المستويين المحلي والعالمي باعتباره جزءا من خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وذلك بهدف الاستفادة من كافة المبادرات العالمية لمواجهة الاحتباس الحراري، مشيرةً إلى أهمية اعتبار المعرض برنامجا قوميا يركز على اسلوب حياة وتوجه دولة نحو النقل المستدام.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الوزارة ستشارك في المعرض بنماذج لعربات مترو الإنفاق والقطار الكهربائي السريع «المونوريل» إلى جانب سيارات تعمل بالكهرباء حيث تمثل هذه النوعية من المركبات أحد توجهات الدولة المصرية لاستخدام أحدث التكنولوجبات في وسائل النقل بهدف الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة متميزة للمواطن المصري.