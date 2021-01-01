صور حاتم علي تزين عربات الإسعاف قبل دفنه في سوريا

وصل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة جثمان المخرج السوري حاتم علي لمطار دمشق، واستقبله في المطار عدد كبير من أسرته وأصدقاؤه من داخل وخارج الوسط الفني في موكب كبير قبل توجه جثمانه إلى مستشفى "الشامي" بسوريا كي يحفظ الجثمان في الثلاجة هناك حتى دفنه.

وشهدت عربات الإسعاف تزيينها بصور المخرج الراحل، ودخل أبناؤه في موجة كبيرة من البكاء حزنا على والدهم الذي توفى بمصر نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بفندق الماريوت، وتم نقله إلى مشرحة زينهم بالقاهرة لحفظ الجثمان، وتشريحه للشك في وجود شبهة جنائية، كما ودعه من المشرحة يومها النجمة أصالة وسامر المصري وجمال سليمان، كما رافق جثمانه إلى المطار القنصل السوري بمصر والذي ألقى عليه النظرة الأخيرة، إضافة إلى جمال سليمان الذي لم يتركه وقام بإنجاز كافة الأوراق المطلوبة من تصريحات وغيرها، كما أقيم أبناؤه معه في منزله من أجل مواساتهم والخوف من حدوث لهم أى صدمة، وخاصة بعد دخول زوجة حاتم علي إلى المستشفى فور سماعها الخبر، لأنها كانت في الطائرة متوجهة إلى كندا من مصر وعرفت بالخبر فور وصولها إلى كندا، وأشارت مصادر من العائلة عن تحسن الحالة الصحية لزوجته وإحتمالية مشاركتها في جنازة زوجها.

ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل على ثلاثة أيام السبت والأحد والإثنين القادمين على أن يكون عزاء النساء من الثانية والنصف ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا، وبعدها عزاء الرجال من الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، وذلك بصالة الحسن بأبو رمانه بسوريا، كما يدفن جثمانه بعد قليل في جامع الحسن بأبو رمانه بسوريا، ويدفن في مقبرة باب الصغير، وسيتوجه أسرته ومحبيه إلى مستشفى الشامي من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.