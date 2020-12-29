تعرف على تفاصيل أول جلسة مزاد بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم

تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، أول مزاد علني تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام على مرحلتين، الأولى ظهر اليوم الثلاثاء، والثانية تعقد ظهر يوم الأحد الموافق 7 من فبراير القادم 2021.

وأتاح جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات، لكل من يرغب في مقابل 299 جنيها فقط لا غير.

المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018 والخاص بتنظيم التعاقدات

ويخضع المزاد لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة، ويشترط تسديد 25 ألف جنيه رسوم تأمين لكل محل أو صيدلية، و10% مصاريف إدارية، و5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام

ويتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام، ويحق لكل من يرغب في المعاينة على الطبيعة قبل موعد جلسة المزاد، خلال مواعيد العمل الرسمية.

كانت «الوطن» حصلت على التفاصيل الخاصة، بطرح أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام على مرحلتين، الأولى ظهر اليوم الثلاثاء، والثانية تعقد ظهر يوم الأحد الموافق 7 من فبراير القادم 2021.

طرح 18 محلا وصيدليتين بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجارية

ويطرح جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، 18 محلا، وصيدليتين، بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة، بالحي السكني R3.

«الوطن» تنشر تفاصيل أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم

ويسدد باقي قيمة المحل أو الصيدلية، بأحد الطريقتين التاليتين:

1 - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لاتجاوز 3 أشهر من الترسية.

2 - سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد بإسم الجهاز قبل الاستلام.