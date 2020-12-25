حصلت «الوطن» على التفاصيل الخاصة، بطرح أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويقام على مرحلتين، الأولى ظهر يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 من ديسمبر الجاري، والثانية تعقد ظهر يوم الأحد الموافق 7 من فبراير القادم 2021.

طرح 18 محلا وصيدليتين بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجاري

وكشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سيطرح 18 محلا، وصيدليتين، بمساحات 32 حتى 95 مترا بالسوق التجاري بالمجاورتين الأولى والثامنة، بالحي السكني R3.

وأتاح جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمحلات، لكل من يرغب في مقابل 299 جنيها فقط لا غير.

«الوطن» تنفرد بنشر تفاصيل أول مزاد علني بالعاصمة الإدارية الجديدة

وكشفت المصادر لـ«الوطن» أن المزاد سيخضع لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الحكومة. وأوضحت المصادر «للوطن» أنه يشترط تسديد 25 ألف جنيه رسوم تأمين لكل محل أو صيدلية، و10% مصاريف إدارية، و5، 0% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

الجهاز: سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الإستلام

ولفتت المصادر، إلى أن باقي قيمة المحل أو الصيدلية، تسدد بأحد الطريقتين التاليتين:

1 - استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لاتجاوز 3 أشهر من الترسية.

2 - سداد القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

كما يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

ويحق لكل من يرغب في المعاينة على الطبيعة قبل موعد جلسة المزاد، خلال مواعيد العمل الرسمية.