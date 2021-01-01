انهيار أبناء حاتم علي في وداعه الأخير (فيديو)

وصل عدد من الفنانين السوريين إلى مستشفى الشامي بدمشق استعدادا لتشييع جثمانه بعد صلاة العصر بجامع الحسن أبو رمانة، ومن بين الفنانين الذين وصلوا سولاف فواخرجي، سولاف معمار، خالد قيش، سيف الدين سبيعي، وائل رمضان، شكران مرتجي، زهير قنوع، والليث حجو، ومن المقرر أن يجمع زملاؤه موكبا كبيرا مملوءا بصوره، وسيجتمع الموكب بساحة الأمويين بسوريا وصولا لجامع الحسن أبو رمانة.

ودخل أبناؤه الثلاثة عمر وغزل وغالية في نوبة بكاء شديدة فور وصولهم إلى دمشق ورؤية جثمان وصور والدهم، وأخذ أصدقاء والدهم وأسرتهم في مواستهم.

وكان والدهم المخرج الكبير حاتم علي الذي توفى منذ أيام أثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وكانت مصلحة الطب الشرعي قد أجرت الصفة التشريحية على جثمان حاتم علي داخل مشرحة زينهم لمعرفة أسباب الوفاة، وهو ما قوبل باعتراض من أسرته التي أكدت على أن الوفاة طبيعية وليس بها أي شبهة جنائية، حيث فض القنصل السوري في القاهرة هذه الإشكالية وطالب الطب الشرعي باتخاذ الإجراءات المناسبة.

ورافق جثمان حاتم علي الفنان السوري جمال سليمان ومواطنه سامر المصري والفنانة السورية أصالة، فيما تعذر حضور الفنانة السورية جومانا مراد لإلقاء نظرة الوداع على صديقها الراحل نظرا لإصابتها بفيروس كورونا المستجد.